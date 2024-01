Suitsetamine mõjutab väga paljusid kehaosasid, alates küünevärvist kuni hingeõhuni. Näiteks saab leheküljelt teada, et suitsetaja juuksed langevad sageli välja või muutuvad halliks, kuna suitsetamisel koguneb organismi mürkaineid, mida leidub ka juustes. Samuti saab teada, et suitsetajad on närvilisemad kui mittesuitsetajad, sest suitsetamisega kaasnevad võõrutusnähud tekitavad närvilisust.