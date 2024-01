Naba piirkonnast algav kõhuvalu võib viidata just sellele haigusele

Äge apenditsiit on ussripiku (tuntud ka pimesoole nime all) põletikuline protsess. Ussripik on väike sõrmekujuline väljasopistus, mis asub piirkonnas, kus peensool lõpeb ja algab jämesool. Ussripikul ei ole teada kindlat funktsiooni. Põletik on organismi reaktsioon ärritusele, vigastusele või infektsioonile. See põhjustab turset ja valu.