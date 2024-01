Artriidi varajased märgid, mida ei tohiks eirata

Kõige tavalisem artriidi vorm on osteoartriit, kuid on ka teisi vorme, nagu podagra, reumatoidartriit ja luupus, mis võivad põhjustada laialdasi sümptomeid. Artroos on degeneratiivne haigus, mis võib kahjustada kõhre ja põhjustada põletikku, ütles ortopeediline kirurg dr Pamela Mehta.