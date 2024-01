Kuidas saavad kohalikud omavalitsused toetada perearste?

Kogu majandamise poole, mis hõlmab nii ruumide sisustust, aparatuuri, lepingute sõlmimist kui asjaajamist asutuste ja ametitega, korraldab perearstikeskus koostöös kohaliku omavalitsusega. Jugomäe sõnul on nii võimalik arstil tulla soovi korral tegema erialast tööd, ilma et ta peaks hakkama ettevõtjaks. «Teisalt saab arst, kellel on residentuur veel käimas, samuti võtta omale nimistu ja ettevõttesse tööle asuda. Loomulikult kui leidub mõni tohter, kes on valmis oma ettevõttega püsivalt kohapeal toimetama, siis anname hea meelega nimistud temale üle,» rääkis Jugomäe.

Lisaks nüüdisaegsetele töötingimustele esmatasandi tervisekeskuses, sisustatud ruumidele, aparatuurile ja vajalikele seadmetele tagab Mulgi vald perearstidele ka mitmesuguseid soodustusi. Alustavale perearstile on elu-olu sisseseadmiseks ette nähtud 5000 euro suurune toetus, ametisõiduk või igakuine 300-eurone isikliku auto kompensatsioon ning soovi korral ka ametikorter.

«Kokkuvõtvalt võib öelda, et saame teha nii mõndagi, et tagada piirkonnas tegutsevatele perearstidele tänapäevased töötingimused. Head näited on 2018. aastal Abja-Paluojas valminud esmatasandi tervisekeskus ja Karksi-Nuias täielikult renoveeritud perearstikeskus, mis tagavad arstidele, õdedele ja patsientidele nüüdisaegsed tingimused ning muudavad meie piirkonna atraktiivsemaks. Samas leian, et kindlasti ei saa perearstide puuduse lahendus olla täiendavate ülesannete panek kohalikele omavalitsustele. See on selgelt riiklikult pigistav probleem, mis vajab terviklikku lahendust – nagu kogu Eesti elanikkond, vananevad ka perearstid,» nentis Jugomäe.