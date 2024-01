Üllatav aine suudab «lämmatada» vähirakke

Kaltsiumioonid on rakkudes olulised signaalsõnumitoojad ning mängivad võtmerolli energiat tootvate mitokondrite korrapärase töö tagamisel. Need liiguvad rakkudesse ja sealt välja kanalite kaudu, mis avanevad ja sulguvad, et säilitada kaltsiumioonide tasakaal. Liigse kaltsiumihulga korral võib rakk «lämbuda». Lõuna-Korea ja Hiina teadlased on välja töötanud ravimi, mis suudab rakus vallandada «kaltsiumitormi» ning näidanud, kuidas seda kasutada vähiravis.