KODUKONTORI AJASTU ⟩ Kontorisse tagasipöördumine mõjub töötajatele negatiivselt

Teie ülemus võib arvata, et kontorisse naasmine on ettevõtte edu, töökultuuri ja üldise tootlikkuse jaoks hädavajalik. Siiski on üha rohkem tõendeid, mis viitavad sellele, et see on jama. Pittsburghi ülikooli uues uuringus uuriti 137 Ameerika suurimat korporatsiooni ja leiti, et kontorisse naasmine ei toonud kaasa märkimisväärset paranemist ettevõtte töös.