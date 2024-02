AVASTUS ⟩ Rahamure võib muuta ka füüsiliselt haigeks

Hinnati nelja veres leiduvat biomarkerit: kortisooli, mis on stressitingimustes toodetav hormoon, C-reaktiivset valku (CRP) ja fibrinogeeni, mis on põletikule reageerivad immuunmolekulid, ning insuliini-kasvufaktor-1 (IGF-1), mis on seotud vananemise ja pikaealisusega.

«Leidsime, et rahaline stress oli bioloogilisele tervisele kõige kahjulikum, kuigi selle kindlakstegemiseks on vaja rohkem uuringuid,» ütleb epidemioloog Odessa Hamilton.

«See võib tuleneda sellest, et see stressivorm võib tungida paljudesse meie eluvaldkondadesse, põhjustades perekondlikke konflikte, sotsiaalset irdumist ning isegi nälga või kodutust.»

Tulemused ei tähenda tingimata, et stress põhjustab otseselt pikaajalisi terviseprobleeme, kuid see viitab sellele, et stressil on vananevale kehale oluline mõju ning mõned stressi vormid võivad omada suuremat füüsilist mõju kui teised.