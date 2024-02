Tuvastati kroonilist valu leevendav tõhus vahend

Diabeet, hulgiskleroos, keemiaravi, vigastused ja amputatsioonid on seotud neuropaatilise valuga, mis on teatud juhtudel püsiv ja mõjutab miljoneid inimesi üle maailma. Paljud olemasolevad valuvaigistid on selle valuliigi vastu ainult mõõdukalt tõhusad ja kaasneda võivad ka kõrvaltoimed ja sõltuvuse risk.