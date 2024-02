OLULINE TEADA ⟩ Kas aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravis stimulantide kasutamine on pikaajaliselt ohutu?

ATH jaoks on parim ravi kombinatsioon ravimitest ja teraapiast.

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire on seisund, mis võib tugevalt mõjutada igapäevaelu. Kuigi ravimid pole ainus ravimeetod, võivad pakkuda need lahendust inimesele, kellel on raskusi keskendumisega, paigal püsimisega või impulsiivse käitumisega.