Taani teadlased leidsid uue võimaluse haruldasi haigusi kiirelt diagnoosida

The American Journal of Human Genetics numbris avaldatud uuringus on teadlased kasutanud niinimetatud CRISPR-tehnoloogiat, et aktiveerida geene kergesti ligipääsetavates rakkudes, näiteks nahas või veres, et mõõta, kas sõnumi-RNA (mRNA ) on splaissimiseks nimetatavas bioloogilises protsessis õigesti kokku pandud, vahendab Drug Target Review.