Kogu elu jooksul muusikaga tegelemine on seotud paremas seisus ajuga vanemas eas, väidavad Exeteri ülikooli eksperdid uues uuringus .

Teadlased, kes töötavad PROTECT-nimelises online-uuringus, mis oli suunatud üle 40-aastastele inimestele, vaatasid läbi enam kui tuhande täiskasvanu andmed, kes on vanemad kui 40 aastat, et näha pillimängu või koorilaulmise mõju aju tervisele. PROTECT-uuringusse on kümne aasta jooksul registreerunud üle 25 000 inimese.