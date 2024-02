2050. aastaks kahekordistub selle haiguse esinemine

2050. aastaks prognoosib Maailma Terviseorganisatsiooni vähiteadlaste rahvusvaheline agentuur, et uute vähijuhtumite arv tõuseb üle 35 miljoni, mis on 2022. aasta 20 miljoni juhtumiga võrreldes 77 protsenti suurenemine. Uurime, mis on selle taga olevad põhjused.