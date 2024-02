Piesoelektriline materjal tekitab elektrilaengu vastusena mehaanilisele survele. Ka luu on piesoelektriline materjal. Kuna sellel on elektriline mikrokeskkond, mängivad elektrilised signaalid luuparandusprotsessis olulist rolli, mis võib tõhusalt soodustada luude taastumist. Luu taastamine on aga keeruline protsess, mis põhineb mehaanilistel, elektrilistel ja bioloogilistel komponentidel.