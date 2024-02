Avastati oluline ülekaalu põhjustav tegur

Alates 1975. aastast on rasvunud inimeste arv maailmas peaaegu kolmekordistunud. Kuigi elustiilitegurid, nagu toitumine ja trenn, mängivad rasvumise tekkes ja progresseerumises olulist rolli, on teadlased mõistnud, et rasvumise taga on ka ainevahetushäired. California ülikooli San Diego meditsiinikooli teadlased heidavad uut valgust sellele, kuidas rasvumine mõjutab mitokondreid – rakkude energiavabrikuid.