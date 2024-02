Pelgulinna sünnitusmaja enneaegsed beebid saavad annetajate toel elupäästva raviaparatuuri.

Pelgulinna sünnitusmaja naistekliiniku ülemarst dr Piret Veerus selgitas, et fiiberoptilise larüngoskoobi abil saab nii sünnitajate kui pisikeste beebide intubeerimist ehk hingamistoru viimist hingamisteedesse teha ohutult ja edukalt. Fiiberoptiline larüngoskoop on sünnitusmaja personalile hädavajalik vahend, sest võimaldab arstidel hinnata ja ravida vastsündinute ning sünnitajate hingamisteede probleeme.

Sünnitusmajade Fondi juhatuse liige Laine Randjärv ütles, et sündimuse teema on olnud viimasel aastal erilise fookuse all, sest see on drastiliselt vähenenud. «Ka on enneaegsete laste sünd maailmas tervikuna tõusutrendis. Seetõttu on iga abi väga teretulnud, et saaksime soetada järjest kallinevat, aga väga kvaliteetset ja paljude võimalustega aparatuuri haiglatele,» lausus Randjärv.

Randjärve sõnul on Sünnitusmajade Fond annetajatelt laekunud summasid kasutanud nii sünnitusmajadele meditsiiniseadmete ostuks kui ka koolituste läbiviimiseks. «Oleme ju kõik kursis, et riik püüab eelarve kulutusi kokku tõmmata paljudest valdkondadest, sest kaitsekulud on tõusnud prioriteediks. Annetused heategevuseks on vähenenud inimeste majandusliku ebakindluse tõttu. See on täiesti mõistetav, ent me loodame siiski lahkete inimeste abile, et soetada sünnitusosakondadele vajalikku aparatuuri ja aidata korraldada koolitusi,» sõnas Randjärv.

Kristiine ja Rocca al Mare keskuste juhi Kristjan Maaroosi sõnul toetati Sünnitusmajade Fondi ligi 20 000 euroga. Annetuse anti üle Sünnitusmajade Fondile ning selle eest soetatigi Pelgulinna sünnitusmajale fiiberoptiline larüngoskoop ehk hingamisaparaat. Samuti tehakse annetuse abil koolitusi moodsa aparatuuri kasutamiseks sünnitusmajades üle Eesti. «Meie keskuste eesmärk on, et kaubanduskeskused toimiksid kui kogukonnakeskused ning seeläbi on ka meie roll ümberkaudseid kogukondi toetada – seetõttu annetasime igalt eelmise aasta detsembrikuul ostetud kinkekaardilt viis protsenti Sünnitusmajade fondile,» lisas Maaroos.

Tänu keskuste külastajatele ja annetajatele soetati aasta varem Pelgulinna sünnitusmajale enneaegse vastsündinu simulatsiooninukk, mille abil on suudetud parandada enneaegsete laste ravi kättesaadavust ja taset üle Eesti.

Maailmas sünnib 10 protsenti lastest enneaegsena ehk enne 37. rasedusnädalat. Eestis on enneaegsete sündide arv sarnane teiste Põhjamaade tulemustega (5–6%) ja püsinud nõnda juba viimased aastakümned. 2022. aasta andmetel sündis Eestis enneaegseid lapsi 5,7% sündidest. Väga väikeseid enneaegseid ehk enne 32. rasedusnädalat sündinuid lapsi sünnib Eestis ligikaudu 120 kuni 130 last aastas, kelle ende sünnikaal jääb alla 1500 grammi. Kõige rohkem abi ja pikemat haiglaravi vajavadki kõige varasematel rasedusnädalatel sündinud lapsed.