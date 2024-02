ARSTID ŠOKIS: vähi tõttu eemaldatud lõualuu kasvas tagasi

Kolmekuune prantsuse buldog Tyson on näidanud uskumatut taastumisvõimet. Cornelli ülikooli veterinaaride hiljutises juhtumiuuringus kirjeldatakse, kuidas koer suutis spontaanselt taastada suurema osa oma vasakust alalõuast pärast seda, kui see oli vähi ravimiseks eemaldatud. See on esmakordne selline juhtum koertel, mis on ka dokumenteeritud. Veelgi enam, Tyson on tänase päevani vähivaba.