Kas võib juhtuda, et inimene kogeb infarkti enese teadmata?

Üks põhjus selle nähtuse taga võib olla see, et mõned inimesed taluvad valu lihtsalt paremini kui teised. Seepärast võivad nii mõnedki pidada infarkti sümptomeid hoopis seedehäireks või lihasvaluks. Leidub ka neid, kel tekib valu ülakehas mujale kui vaid südame lähedusse või lihtsalt ei peeta valu nii tugevakski, et sellele suuremat tähelepanu pöörata, rääkis Harvardi Massachusettsi haigla arst dr Kenneth Rosenfield.