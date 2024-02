Alkoholi rohked peod ja hullumeelsed seiklused – need on pildid, mida on aastaid seostatud noorte elustiiliga. Ent tänapäeva noored näivad järgivat uut trendi, mis raputab traditsioonilisi arusaamu. Alkoholi tarbimine noorte hulgas on languses ning see pole pelgalt mööduv trend, vaid märgiline muutus ühiskonna käitumismustrites.