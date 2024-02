Teadlane annab vastuse, miks kõdistamine naerma ajab

Bioloogia vaatepunktist ei olegi tegelikult nahal spetsiifilisi kõdiretseptoreid, lisas meditsiinifüsioloog dr Derek van Vuuren. «Pigem tundub, et kõdi tundmine on seotud valu ja puudutust tundvate retseptorite kombineerumisega,» sõnas ta.

Dr Grossman selgitas, et nii kõditamine kui ka naermine aktiveerivad ajus piirkonna, mis kontrollib nii näo liikumist, häält kui ka emotsionaalseid reaktsioone. Kuna esmalt tunneme kõdi, võibki see signaal ajule meid ka naerma ajada. Dr van Vuuren lisas samas, et see pole seotud sama ajupiirkonnaga, mis paneb meid näiteks anekdoodi üle naerma, vaid signaalid nii nalja kuuldes kui ka kõdi tundes on suunatud eri ajupiirkondadesse.