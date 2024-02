Täna esietendub Peaasi.ee ja Kinoteatri ühine stand-up «Vaimne tervis on nagu porgand»

Kinoteatri-poolne projekti eestvedaja ja lavastusmeeskonna liige Paul Piik võtab «Vaimne tervis on nagu porgand» aasta kokku niimoodi: «See uute inimestega töötamine ja materjali delikaatsus on minu jaoks olnud suurim väärtus, sest mida see tegelikult on tähendab, on see, et me kõik – nii need, kes laval kui need, kes lava taga – oleme enda jaoks avastanud midagi uut. Osalejate julge pealehakkamine ja nende julgus eksida on olnud suurim positiivne üllatus ning väga innustav. Üks tulemus on kindlasti see, et publik saab etenduse ajal mingit laadi kogemuse ja see ehk aitab või muudab neis midagi. Parimal juhul tõstab teadlikkust aga võib-olla teeb lihtsalt paariks tunniks tuju heaks, mis on ka ju mõnus tunne. Kinoteatri seisukohalt aga pean oluliseks, et saame kuidagi moodi panustada vaimse tervise kultuuri paremaks muutmisele.»