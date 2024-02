Emakakaelavähi sõeluuringust saab osa võtta ka kodutestiga: mida sellest teadma peab?

Kuidas testi ise teha?

Mis saab pärast testi tegemist ja laborisse saatmist?

Mida tähendab kodutesti positiivne tulemus?

Positiivne HPV testi tulemus ei tähenda, et on leitud rakumuutused või vähk, vaid seda, et proovis on tuvastatud vähki põhjustavaid HPV nakkuse alatüüpe ja leiu täpsustamiseks on vaja pöörduda kliinikusse lisauuringuks, milleks on vedelikupõhine tsütoloogiline uuring (LBC) ehk emakakaelalt võetav rakuproov. Ligi iga kümnes naine vajab sõeluuringus vähemalt ühte lisauuringut. Kui olete saanud vastava teavituse, on väga oluline osaleda ka vajalikel lisauuringutel. Selleks tuleb broneerida aeg digiregistratuuris või helistades kliinikusse, mis on kõige sobivama asukohaga.