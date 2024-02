Hiina teadlased: rasedus pöörab organismis pea kõik pea peale – loe, mis juhtub

Ahvdega tehtud katsetest selgus, et raseduse mõju inimese ainevahetusele on ulatuslikum, kui seni arvatud.

​Teadlased on kaardistanud, kuidas rasedus toob kaasa drastilisi muutusi ainevahetuse töös, uurides inimesega väga sarnast primaati – krabisööja-makaaki (Macaca fascicularis). Need ahvid on ühed inimestele kõige lähedasemad primaadid, mistõttu kasutatakse neid tihti eksperimentides, mida ei saa inimestega läbi viia.