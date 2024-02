Kuidas käituda, kui kahtlustad lähisuhtevägivalda?

Eesti on Euroopa Liidus üks vägivaldsemate suhetega riike. Statistikaameti mulluse uuringu kohaselt on elu jooksul kogenud oma paarisuhtes vägivalda lausa 41 protsenti naistest. «Nende numbrite taga on päris inimesed, kes on kogenud oma kõige lähedasemate inimeste läbi nii füüsilist kui hingelist valu ja kannatusi. Lähisuhtevägivald jätab inimeste eludesse jäljed, millest taastumine võib olla raske. Meil kõigil on võimalik anda oma panus, et tulevikus Eesti statistikast enam nii kurvastavat pilti ei näitaks,» rääkis sotsiaalkindlustusameti vägivallaohvrite teenuste arendustiimi juht Andrea Kink.

«83 protsenti värskeimas «Märka vägivalda» uuringus osalenutest usub, et lähisuhtevägivallaga tegelemine on kogu ühiskonna kohustus, mitte vaid vägivalla all kannatanute isiklik asi. Usume, et kõigil kõrvalseisjatel, olgu nad pereliikmed, sõbrad, töökaaslased või naabrid, on oluline roll sageli nähtamatuks või märkamatuks jääva probleemi märkamisel. Mida teadlikum on ühiskond, seda suuremat mõju avaldame praeguse status quo parandamisele,« ütles IKEA Eesti turu juht Marko Põder. IKEA Eesti on ellu kutsunud sotsiaalse algatuse »Märka vägivalda«, mis on suunatud nii teadlikkuse tõstmisele lähisuhtevägivalla probleemist kui ka selle probleemi lahendamisele kaasaaitamisele.