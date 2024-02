Uuringud näitavad, et mida vanemaks sa saad, seda enesekindlam ja rahulolevam oled. Uuringutest selgub, et 60-aastased inimesed on tõenäolisemalt õnnelikumad ja ühe uuringu kohaselt on nad ka üldiselt enesekindlamad kui enamik nooremaid inimesi.