Armastatud kodune seade lühendab eluiga

Selgus, et avatud kaminad eraldavad kõige rohkem peenosakesi – peaaegu 60mg kilogrammi puidu kohta, millega kokkupuutele vastab oodatava eluea vähenemine aasta kuni 1,6 aasta võrra. Tavapärastel suletud kaminatel on peenosakeste heitkogus umbes kolmandiku võrra väiksem ja see langetab uuringu kohaselt oodatavat eluiga alla poole aasta, vahendab Eureka Alert.