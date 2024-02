Tehisintellekti võidukäik aitab depressiooniravi paremaks muuta

Uurimisrühm analüüsis, kas nad suudavad ennustada antidepressandi sertraliini toimet, mis on üks USA-s ja Euroopas sagedamini välja kirjutatud ravimeid. Eelmises USA-s läbiviidud uuringus, kus kasutati MRT-uuringuid ja kliinilisi andmeid 229 raske depressiooniga patsiendile enne ja pärast nädalast ravi sertraliini või platseeboga. Seejärel töötasid Amsterdami teadlased välja ja rakendasid nendele andmetele algoritmi, et uurida, kas nad suudavad ennustada ravivastust sertraliinile.

See analüüs näitas, et 1/3 patsientidest reageeris ravimile ja 2/3 mitte. «Selle meetodiga suudame juba 2/3 sertraliini «eksitavatest» retseptidest ära hoida ja seeläbi pakkuda patsiendile kvaliteetsemat abi. Sest ravimil on ka kõrvalmõjud,» räägib Reneman.

Kui sümptomid ei taandu, antakse patsiendile teine antidepressant ja see protsess võib korduda mitu korda. See standardmeetod võtab sageli nädalaid, kui mitte kuid. See säästab ka ühiskonna kulusid, sest seni, kuni patsient kannatab tõsiste depressiivsete sümptomite all, ei saa ta ühiskonnaelus täiel määral osaleda.