Newcastle'i ülikooli teadlased analüüsisid populaarse kaubamärgi Happy Egg Co D-vitamiiniga rikastatud mune, et teha kindlaks, kuidas vitamiini kontsentratsiooni mõjutab nende säilitamine ja valmistamine, vahendab Newcastle`i ülikool.

Teadaolevalt aitab D-vitamiin hoida luid, hambaid ja lihaseid tervena, samuti on see oluline tugeva immuunsuse jaoks. Mõned uuringud viitavad ka sellele, et madala D-vitamiini tasemega inimestel on suurem risk hooajalise meeleoluhäire tekkeks, mis on eriti levinud talvekuudel.