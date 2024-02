Veebruarist saavad HPV vastu tasuta vaktsineerida ka poisid

«HPV vastast vaktsineerimist võimaldatakse nii tüdrukutele kui poistele kõikjal Euroopas. Eestis on HPV vastast vaktsineerimist seni seostatud peamiselt emakakaelavähi ennetusega naistel. Oluliselt vähem teatakse, et HPV põhjustab vähki ka pea- ja kaelapiirkonnas, näiteks suuõõnes või neelus ja sagedamini just meestel,» ütles Põhja- Eesti Regionaalhaigla pea- ja kaelakirurg doktor Birgit Volmer. «Suuneelu vähki haigestumine on kasvamas nii Eestis kui mujal maailmas. Samas puuduvad seni riiklikud sõeluuringuprogrammid nende vähkide varajaseks avastamiseks. Seega on vaktsineerimine ainus tõhus viis vähi ennetamiseks.»

«Poistele tasuta vaktsineerimise võimaldamine on väga oodatud muudatus. Enamik mehi on elu jooksul mõne HPV tüübi kandja. Praegu HPV-vastast ravimit ei ole ning võimalik on ravida vaid HPV põhjustatud tagajärgi või ennetada HPV-sse nakatumist vaktsineerimisega,» ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi Meestekliiniku juht doktor Kristjan Pomm. «Seejuures on HPV vaktsiini puhul tegemist ohutu ja väga hästi talutava vaktsiiniga − kõrvaltoimeid on äärmiselt harva ning nende tekkimisel on tegu kiirelt mööduvate ja kergete nähtudega.»