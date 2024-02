Riikliku teenetemärgi saav proviisor on ametit pidanud 60 aastat

Üks Eesti kõige kogenenumaid proviisoreid, 85-aastane Aime Tolga, on näide pühendumusest oma ametile ja inimeste abistamisele. «Tunnustus on väga meeldiv üllatus ja tähendab palju, näidates, et minu 60-aastast missioonitunde ja armastusega tehtud tööd Ida-Virumaal on märgatud,» rääkis teenetemärgi saaja. Tolga lisas, et see tunnustus on oluline kogu proviisorikogukonnale. «See näitab, et proviisorite töö on sama oluline kui teiste meditsitsiinvaldkonna töötajate oma. Proviisorid töötavad ikka selle nimel, et inimesed lahkuksid apteegist rahulolevana, leides lahendused tervisemuredele ning saades vastuseid oma küsimustele. Soovin alati, et apteegikülastajad tunneksid end apteeki tagasi oodatuna,» täiendas staažikas proviisor.