Nädalaga haigestus grippi 514 ja koroonasse 663 inimest

Grippi ja ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine on püsinud stabiilsena väikese langustrendiga, kuid grippi haigestumise vähenemisest on siiski veel vara rääkida.

Viimase kahe nädala jooksul on gripi tõttu haiglaravi vajanud 133 inimest. Hooaja algusest on haiglatesse toimetatud 761 inimest, nende keskmine vanus on 60 aastat. Esialgsetel andmetel on sel viirushooajal grippi surnud 46 inimest, neist 89,1 protsenti on üle 60-aastased.