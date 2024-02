Hollandi ülikoolis raputati väikelapsi nii, et «veri ninast väljas»

40 vabatahtliku raputasid üheaastase lapse mannekeeni, nagu nad jaksasid. Selle tulemusena koguti suur hulk väärtuslikke andmeid, et edaspidi vältida laste surma ja vigastamist selliste raputamistega. Ka kohtud saavad sellest tööst piisavalt teaduspõhist tõendusmaterjali.

Üheaastase lapse nii kõvasti raputamine kui võimalik – just seda uurib teadlaste Arjo Loeve ja Kim Hutchinsoni uus eksperimentide sari. Loomulikult ei kasutanud nad nendeks katseteks päris last, vaid mannekeeni, mis on suuruselt ja kaalult sarnane keskmise üheaastase lapsega. Teadlased palusid 40 vabatahtlikul raputada nukku nii kõvasti kui võimalik, nii seistes kui istudes.