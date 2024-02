Uus terviseportaal toob inimeste terviseinfo ühte kohta

Tervisekassa terviseportaali tootejuhi Evgeni Nikolaevski sõnul pakub eelmise aasta novembri lõpul valminud veebipõhine terviseportaal inimestele kasutajasõbralikku ligipääsu oma terviseandmetele. Portaal hõlmab endas mitmeid funktsioone, sealhulgas võimalust näha järgmisi vastuvõtte, välja ostmata retsepte, viimase poole aasta uuringuid, analüüse ja vastuvõtte ning vaktsineerimisega seotud infot ja soovitusi.

«Uus terviseportaal on loodud inimese vajadustest lähtuvalt – valminud portaalis on enda meditsiiniliste andmete vaatamine nii arvuti kui ka mobiili vahendusel varasemast mugavam, sest kõik tervisedokumendid on ühes kohas, info on leitav loogilisemal viisil ning ära on kaotatud keerulised meditsiiniterminid, mille tähendust oli inimestel vanas patsiendiportaalis keeruline mõista,» ütles terviseportaali tootejuht. Muu hulgas tagab mugavama ligipääsu terviseandmetele moodne kujundus, mille disainimisel on arvesse võetud ka vaegnägijate soove ning vajadusi.

Ajapikku liidetakse terviseportaaliga järjest uusi funktsioone, mis võimaldavad inimestel suurendada enda osalust ja vastutust tervisega seotud otsuste tegemisel. «Kui patsiendiportaal oli mõeldud pelgalt enda terviseandmete vaatamiseks, siis tulevikus hakkab uus terviseportaal andma ka personaalseid soovitusi ning saatma SMS-i või e-posti kaudu meeldetuletusi eesseisvate arstivisiitide, vaktsineerimiste ja lisandunud või aeguvate retseptide kohta,» lisas Nikolaevski.

TEHIKu terviseportaali projektijuht Kady Adamson tõdes, et uusi ja innovaatilisi ideid on alati rohkem kui kohe ellu jõuab viia. «Meie arendusmeeskond töötab täistuuridel, et viia ellu kasutajate poolt enim soovitud funktsionaalsused. Lisaks erinevatele teavitusele on tänavu plaanis terviseportaaliga liita ka digiregistratuur, tänu millele saavad inimesed hõlpsasti juurdepääsu kõigile vajalikele teenustele ilma, et peaksid navigeerima läbi mitme erineva platvormi. Prioriteetide seadmisel lähtume kõige pakilisematest kasutajate vajadustest ja ressursside kättesaadavusest.»

Projektijuhi sõnul on terviseportaali arendamisel silmas peetud patsiendikeskset lähenemist. «Soovime, et inimesed saaksid oma terviseinfot turvalisemalt ja lihtsamini hallata ning taaskasutada. See mitte ainult ei paranda kasutajakogemust, vaid tagab ka terviseandmete sujuvama liikumise tervishoiusüsteemis, andes patsiendile maksimaalse kasu oma tervise jälgimisel ja juhtimisel.»

Integreeritud ja patsiendikeskne lähenemine e-tervise teenustele on oluline tervishoiu digitaliseerimisel, mis on suunatud nii efektiivsuse suurendamisele kui ka parema ja turvalisema juurdepääsu tagamisele terviseandmetele kõigile kasutajatele.

Terviseportaaliga saab lähemalt tutvuda siin.