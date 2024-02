Kanadast on üle käinud viirushaiguste laine ja paljud on kimpus nakkusjärgse köhaga, mis kestab nädalaid pärast esialgse infektsiooni taandumist.

«Patsientide veenmine, et nakkusjärgne köha on ajaliselt piiratud ja iselahenev, on oluline, ning see võib vähendada tarbetute ja kulukate retseptide hulka, nagu astmarohud ja antibiootikumid,» ütles peremeditsiini kliiniline juhendaja dr Kevin Liang Briti Columbia ülikoolist Eureka Alertis. «Enamik nakkusjärgseid köha sümptomeid paraneb ilma ravimiteta.»