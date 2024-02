TERVISEKOMPASS ⟩ Õueteraapia võidukäik annab lastele ja täiskasvanutele parema vaimse tervise

Loodusteraapia sai alguse 1983. aastal Jaapanis ning just see riik on Raava sõnul olnud selles valdkonnas teerajaja. «Juba 90ndate keskel hakati Jaapanis tegema looduse mõju kohta vaimsele ja füüsilisele tervisele uuringuid,» rääkis Raava ja lisas, et Jaapanis on väga levinud metsakümblus. Mis see õueteraapia siis täpsemalt on? «Õueteraapia on kogemusteraapia suund, mille käigus viiakse nõustamine ja teraapia siseruumist õue,» selgitab Raava ja lisab, et õueteraapia all on ka järgmised lähenemised: metsateraapia, metsakümblus, seiklusteraapia, loodust kaasav psühhoteraapia jne.

«Olles ise 20 aastat psühholoog olnud, siis võin öelda, et meil on väga palju verbaalseid teraapiasuundi, kus me räägime ja jääme n-ö peatasandile, kuid keha jääb tahaplaanile. Õueteraapia on see, mis kaasab kõik meeled ja keha protsessi ning see on väga suur väärtus. Võib-olla on oluline küsimus, et miks meil sellist teraapiat üldse vaja on, kuid põhjus on väga lihtne. Meie elustiil ja keskkond on nii palju muutunud, et mina julgen küll öelda, et psühholoogilisi lähenemisi tuleb elustiilimuutustega kohandada, et kompenseerida neid puudusi, mis eriti esile tulevad. Näiteks me teame, et noored ja lapsed liiguvad vähe ja on ka väliskeskkonnas minimaalselt,» selgitab Raava õueteraapia vajalikkust tänapäevases maailmas.