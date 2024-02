Lagunemisprotsessi kõrvalsaadus M324 toetab vähiravimi mõju eesnäärmevähi ravis. Samuti näitas uuring, et kui kõrvalsaadust kasutada iseseisvalt, suudab see vähendada ajus Parkinsoni tõvega seotud toksilise valgu ⍺-sünukleiin kogunemist, mis võib omakorda aidata haiguse sümptomeid leevendada.

Uuringut viis läbi Hispaania rahvuslik teadusuuringute nõukogu (CSIC), kes kasutas mitmeid arvutuslikke meetodeid, et süvitsi uurida metaboliidi M324 profiili ja selle võimalikke sihtmärke. Laboratoorsetes katsetes leiti, et metaboliidil on vähivastased omadused, näiteks suudab see tungida vähirakkudesse, ning aitab tõkestada vähirakke rohkem kui ravim üksinda, eriti eesnäärmevähi rakkude puhul.