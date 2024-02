Psühholoog selgitab, kuidas lähisuhtevägivalda võimalikult varakult märgata

Lähisuhtevägivald on igasugune vaimne, füüsiline või seksuaalne vägivaldne käitumine inimeste vahel, kes on parasjagu või kunagi olnud lähedases suhtes. «Lähisuhtevägivalla näol on tegu süsteemse käitumismustriga, millega üks osapool püüab saavutada teise üle kontrolli, kasutades selleks vägivalda, hirmutamist, alavääristamist või muid allutavaid viise. Tülitsemist tuleb suhetes ikka ette ning see on normaalne ning turvalises suhtes osapooled ei karda oma erimeelsusi väljendada. Lähisuhtevägivalla puhul tunneb aga üks osapool hirmu ning ei saa rääkida partnerite mõlemapoolsest vajaduste või seisukohtade väljendamisest, vaid tegemist on süsteemsese võimuvõtmisega teise üle,» selgitas kliiniline psühholoog Katrina Heinmets.

«IKEA uuringu andmetel on Eestis inimesed kõige enam kogenud emotsionaalset (85%) ja füüsilist (60%) vägivalda, millele järgneb majanduslik (33%) ja seksuaalne (9%) vägivald. Lausa üheksa kümnest lähisuhtevägivalda kogenust avaldas, et nad on kogenud vägivalda korduvalt. Ligi 80% kinnitas, et nende kogemusel on vägivallal kalduvus süveneda nii pühade ajal kui ka väliste tegurite tõttu, nagu kasvavad kulud ja rahalised väljaminekud. Lähisuhtevägivalda võib kogeda igaüks, olenemata soost, vanusest, haridusest, sissetulekust, mistõttu on oluline ära tunda selle tunnused ja teada, kuidas seda märgates tegutseda,» ütles IKEA Eesti turu juht Marko Põder. Uuring on osa käimasolevast IKEA «Märka vägivalda» sotsiaalkampaaniast, mille eesmärk on tõsta teadlikkust lähisuhtevägivallast.