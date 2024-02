Neerud aitavad vererõhku kontrollida, mõjutades kehas oleva vedeliku hulka. Mida rohkem on kehas vedelikku, seda kõrgem on vererõhk. Neerud filtreerivad verd ja eemaldavad liigse vedeliku, mis kandub uriinina kusepõide. See protsess vajab täpset naatriumi ja kaaliumi tasakaalu, et oleks võimalik vereringest eemaldada vesi ja põide juhtida.