Kulunud kõhre tagasi kasvatamiseks leiti nupukas moodus

Kõhr on liigeste kummitaoline kude, mis toimib nagu padi, et takistada luid teineteise vastu hõõrdumast. Täiskasvanud inimese kõhrel pole peaaegu mingit taastumisvõimet, nii et kui see on vigastuse või aastakümnete pikkuse kulumise tõttu kahjustatud, võib see põhjustada valuliku kroonilise seisundi, nagu osteoartriit.