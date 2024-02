Uuring paljastas, mis on Eestis enim süstitav narkootikum

TAI teeb narkootikume süstivate inimeste hulgas uuringuid kavakindlalt, et hinnata nakkushaiguste levimust ja anda ülevaade narkootikumide süstimisega seotud riskikäitumisest. Samuti selleks, et kirjeldada kokkupuuteid erisuguste teenustega.

Varasemate uuringutega võrreldes on kasvanud nii uuritavate keskmine vanus kui ka süstimise staaž. Seega on tegu vananeva sihtrühmaga, kus vähem kui kaks aastat narkootikume süstinute osatähtsus on aastatega vähenenud oluliselt. Vanuse kasvades ja pikaajalise süstimisstaažiga kaasnevad mitmesugused terviseprobleemid, mis suurendavad vajadust täiendavate tervishoiu- ja sotsiaalteenuste järele.