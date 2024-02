Arst annab nõu, kuidas end ise levinumate seedeprobleemide korral aidata

Kõhuvalu

Sageli möödub kõhuvalu iseenesest, kuid teatud seisundid vajavad kiiret sekkumist. Oluline on teada, kaua on valu kestnud, kus see esineb ning kas valu on järjest tugevnev, jõudnud teatud tasemeni ja enam ei tugevne või on kestnud pikemat aega, kuid on vahelduva iseloomuga. Valu asukoht ja selle kiirgumine annavad esmase ülevaate, mis probleemiga võib olla tegu. Näiteks sapikivide põhjustatud valu esineb paremal ülakõhus, kuid võib kiirguda ka keskele. Kõhunäärmepõletiku korral on valu vasakul ülakõhus ning kiirgub sageli vöötaoliselt. Neerukoolika korral esineb valu keset selga ning võib kiirguda mööda kusejuhasid alla kubemesse. Lastel esineva kroonilise valu peamised põhjused on laktoositalumatus, kõhukinnisus või reflukshaigus.