Igemepõletik võib aidata kaasa nende raskete haiguste tekkele

Uuriti näiteks igemeid mõjutava parodontiidi ja hammaste väljalangemise mõju. Tulemused olid selged: mõlemad probleemid on seotud kiirema atroofiaga hipokampuses – aju selles osas, mis juhib mälu, õppimist ja emotsioone. See on märkimisväärne tulemus, kuid see pole esimene kord, kui selline seos on leitud, vahendab Science Alert.