Viis müüti HPV vaktsiinist: kas ja miks peaks lapsi vaktsineerima?

Kõigi HPV-vaktsiinide ohutust ja tõhusust on põhjalikult hinnatud ravimiuuringutega. Tänaseks on maailmas manustatud üle 270 miljoni vaktsiinidoosi ja neid peetakse jätkuvalt ohutuks. Ka vaktsiini kõrvaltoimeid esineb väga harva ning need on kerged. Paiksete reaktsioonidena võib ilmneda valu süstekohas, turse ja punetus, peavalu ja pearinglus, samuti võib esineda palavikku. Need nähud on aga organismi loomupärane vastus vaktsiinile ja normaalne osa immuunsuse kujunemisest. Enamik vaktsineerimise kõrvaltoimetest on kerged ja mööduvad 1–2 päeva jooksul iseeneslikult.