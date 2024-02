SUUR AVASTUS ⟩ Reumatoidartriiti saab ennetada juba kasutuses oleva ainega

Abatatsept on bioloogiline ravim, mida USA-s müüakse Orencia nime all. See on üks mitmetest ravimitest, mida reumatoidartriidi põdejad kasutavad selliste sümptomite, nagu põletiku ja turse leevendamiseks, ning seda manustatakse iganädalaste süstidena või haiglas veenisiseselt.