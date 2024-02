Oma ihu kergendavad koerad – nagu selgub – on kui neljajalgsed bioloogilised relvad

Kindlasti olete teiegi väljas jalutades koera väljaheitesse astunud. See pole mitte ainult ebameeldiv, vaid ka potentsiaalselt nakkusohtlik. Seetõttu on mõnedes piirkondades lemmikloomade omanikele üles pandud sildid, millega kutsutakse üles nende väljaheiteid ära korjama, hoiatades, et lemmikloomade jäätmed võivad haigusi levitada. Need sildid pole moepärast pandud – ohud on tegelikkuses märkimisväärsed.