Täna tähistatakse üle maailma vähihaigete laste päeva

Neljapäeval, 15. veebruaril tähistatakse ülemaailmselt vähihaigete laste päeva, mille sümboliks on kuldne lint. Kuldse lindi päev on meie keskel olevate kangelaste, tervenenute, perede, kes on pidanud kartmatult kaasa elama vähi tegelikkusele või kaotanud lapse, auks. Samuti kõikide arstide, töötjate, vabatahtlike, kes kirglikult pühendavad aega vähihaigete laste abistamisele, tunnustamiseks.