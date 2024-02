Ligi 8000 inimest on omandanud vaimse tervise esmaabi andmise oskused

«Ekslik on arvata, et vaimse tervise raskuste korral saavad aidata ainult professionaalid. Vaimse tervise esmaabi osutaja suudab ära tunda võimalikud vaimse tervise probleemid ja osutada esmast abi. Vaimse tervise esmaabi andmise oskus on muutunud sama oluliseks kui füüsilise tervise esmaabi andmise oskus,» rääkis Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.