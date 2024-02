AVASTUS ⟩ Kuulmine kaob üllatava aine tõttu

Valju muusika kuulamine, müra ja videomängud võivad kuulmist kahjustada, kuid kuidas see täpselt juhtub, on seni olnud ebaselge. Pittsburghi ülikooli teadlaste meeskond avastas hiirtega tehtud katsete abil, et valjud helid põhjustavad tsingi taseme tõusu sisekõrvas, mis omakorda kahjustab kõrvas olevaid rakke ja nendevahelist suhtlust, vahendab Science Alert.