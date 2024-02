Väiksema suhkrusisaldusega šokolaadi saab just selle puru abil

Penn State'i teadlased leidsid, et maitsva šokolaadi valmistamise saladus vähema lisatud suhkruga peitub kaerajahus. Pimemaitsmise katse raames hinnati 25 protsenti vähendatud suhkrusisaldusega ja kaerajahust valmistatud šokolaade, mida eelistati kas võrdselt ja mõnel juhul isegi enam kui tavalist šokolaadi. Uuring , mis avaldati ajakirjas Journal of Food Science, pakub uut võimalust šokolaadi suhkrusisalduse vähendamiseks, säilitades samal ajal selle tekstuuri ja harjumuspärasr maitset.

Toiduteaduse professor John Hayes, kes on kõnealuse uuringu autor, selgitas, et šokolaad koosneb poole kaalu ulatuses suhkrust, ülejäänu moodustavad rasv ja kakao. Seega võib suhkru koguse vähendamine drastiliselt muuta šokolaadi tekstuuri ja maitseprofiili. «Suhkur annab šokolaadile nii magusa maitse, kuid töötab ka täitematerjalina, nii et kui me suhkru eemaldame, peame lisama midagi muud, mis täidaks sama ülesannet või muidu märkavad sööjad vahet,» ütles Gregory Ziegler, Penn State'i tunnustatud toiduteaduse professor ja uuringu kaasautor.