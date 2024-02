Eestis kasvab huvi Ozempicu vastu: kas diabeediravim on kaalulangetamise võluvits?

Tundub, et Ozempici hullus on Eestisse jõudnud. Süstitav ravim, mis oli algselt mõeldud II tüüpi diabeediga inimeste abistamiseks, on nüüd kaalulangetajate seas üha ihaldusväärsemaks muutumas. Mis maagiline vahend see on ja on see võitluses ülekaaluga tõepoolest nii ohutu kui ka tõhus?