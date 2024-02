Dementsuse tekkeriski võib tõsta üllatav tegur

Herpes simplex viirus (HSV) on tavaline elukestev infektsioon, mida ei saa välja ravida. See võib olla suure osa ajast niiöelda uinunud olekus ega põhjusta sümptomeid, aga teatud perioodidel lööb häirivate nähtudena välja. Hinnanguliselt on maailmas umbes 67 protsendil alla 50-aastastest inimestest 1. tüüpi herpes simplex viirus (HSV-1), mis on huuleherpese ehk huulevillide peamine põhjustaja. Samas vanusegrupis on umbes 13 protsendil 2. tüüpi herpes simplex viirus (HSV-2), mis on genitaalherpese peamine põhjus.